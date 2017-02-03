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    Трамп в пятницу подпишет новые указы

    Содержание указов не раскрывается

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу исполнительные указы.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил Белый дом.

    Содержание указов не раскрывается.

    Трамп уже подписал ряд указов, в том числе об ограничении въезда граждан семи ближневосточных и африканских стран, а также о "перестройке" вооруженных сил. 

    Президент США намеревался подписать указ по кибербезопасности, но отказался от этого намерения.

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