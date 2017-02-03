Трамп в пятницу подпишет новые указы

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу исполнительные указы.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил Белый дом.

Содержание указов не раскрывается.

Трамп уже подписал ряд указов, в том числе об ограничении въезда граждан семи ближневосточных и африканских стран, а также о "перестройке" вооруженных сил.

Президент США намеревался подписать указ по кибербезопасности, но отказался от этого намерения.