Трамп: В ходе конфликта были побиты и Иран, и Израиль

Президент США Дональд Трамп считает, что в ходе вооруженного конфликта на Ближнем Востоке "были побиты" и Иран, и Израиль.

Президент США Дональд Трамп считает, что в ходе вооруженного конфликта на Ближнем Востоке "были побиты" и Иран, и Израиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, свою точку зрения американский лидер высказал на пресс-конференции в Белом доме.

"Они вымотаны. И Израиль вымотан тоже. А я занимался ими обоими. И обе эти страны хотели урегулирования конфликта, обе", - заявил Трамп.

При этом он не исключил нанесения новых ударов по Ирану, если появятся данные об опасном уровне обогащения урана.

Отвечая на вопрос о возможности нанесения удара США по Ирану в случае соответствующих выводов разведки, Трамп подчеркнул: "Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно".