Трамп: В ходе конфликта были побиты и Иран, и Израиль

Президент США Дональд Трамп считает, что в ходе вооруженного конфликта на Ближнем Востоке "были побиты" и Иран, и Израиль.
Как передает
"Они вымотаны. И Израиль вымотан тоже. А я занимался ими обоими. И обе эти страны хотели урегулирования конфликта, обе", - заявил Трамп.
При этом он не исключил нанесения новых ударов по Ирану, если появятся данные об опасном уровне обогащения урана.
Отвечая на вопрос о возможности нанесения удара США по Ирану в случае соответствующих выводов разведки, Трамп подчеркнул: "Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно".