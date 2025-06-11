Трамп: В детстве играл на флейте, мог бы стать музыкантом

Президент США Дональд Трамп рассказал, что играл в детстве на флейте, пошутив, что мог бы стать флейтистом. Но его отец не одобрил такой карьерный путь.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что играл в детстве на флейте, пошутив, что мог бы стать флейтистом. Но его отец не одобрил такой карьерный путь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в подкасте газеты New York Post.

Он поделился воспоминанием, что в детстве родители водили его на тесты по оценке специальных способностей. "Они [администраторы тестов] пришли к моему отцу и сказали: у вашего сына потрясающие способности к музыке, он может стать отличным музыкантом. Но это было не то, что мой отец хотел услышать", - сказал Трамп, добавив, что у него музыкальный слух.

"Я играл на протяжении очень короткого времени на флейте. Можете в это поверить? Я брал уроки игры на флейте. Вы первый человек, который спросил меня об этом. Я мог бы стать флейтистом. Но я не очень любил это", - ответил президент на вопрос, играет ли он на музыкальных инструментах.

Трамп также сказал, что любит слушать музыку разного жанра, в том числе кантри, а среди музыкантов предпочитает слушать британского певца Элтона Джона.