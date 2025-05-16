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Трамп в Абу-Даби сообщил о рождении внука

Трамп в Абу-Даби сообщил о рождении внука Президент США Дональд Трамп сообщил о рождении внука.
Другие страны
16 мая 2025 г. 13:36
Трамп в Абу-Даби сообщил о рождении внука

Президент США Дональд Трамп сообщил о рождении внука.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил завершая встречу в Абу-Даби на бизнес-форуме США и ОАЭ.

"Мне только что сообщили о (рождении) внука", - заявил он.

Трамп рассказал, что ребенок родился у его дочери Тиффани Трамп и ее мужа Майкла Булоса.

По данным телеканала Fox News, 11-го внука Трампа зовут Александр Трамп Булос.

Трамп заявил, что на этом фоне, вероятно, мог бы завершить свое турне по ближневосточным странам на день раньше, однако не стал этого делать, добавив, что это разочаровало бы президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна.

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Версия на азербайджанском языке Trampın 11-ci nəvəsi doğulub

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