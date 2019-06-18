СМИ: Трамп уволит своего советника по России

Старший чиновник по России и Европе совета национальной безопасности администрации Дональда Трампа Фиона Хилл покинет свой пост в конце августа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил журналист газеты The New York Times Питер Бэйкер в Twitter.

"Хилл прошла через бурный период в отношениях между США и Россией и завершит свою работу после встречи, ожидаемой на следующей неделе между Трампом и Путиным в Осаке на полях саммита G20", - написал П.Бэйкер, добавив, что официально Ф.Хилл покинет свой пост в конце августа.

По его данным, ее заменит Тим Моррисон, который присоединился к совету национальной безопасности в прошлом году в качестве советника по оружию массового уничтожения и биологической защите.

"Трамп надеется поменять отношения с Россией, чтобы больше говорить о контроле над вооружениями, в том числе о возможном договоре США-Россия-Китай, который пришел бы на смену несуществующему ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)", - добавил американский журналист.