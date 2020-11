Трамп уволил главу службы кибербезопасности США

Президент США Дональд Трамп снял с поста главу Агентства по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Криса Кребса.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter .

Действующий глава Белого дома отметил, что последнее заявление Кребса о выборах президента в США было очень недостоверным. По его словам, на выборах имели место быть «массовые нарушения и мошенничество, в том числе голосование умерших людей».

"Крис Кребс был уволен с должности главы агентства по кибербезопасности и инфраструктуре", - написал Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...