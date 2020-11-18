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Трамп уволил главу службы кибербезопасности США

Трамп уволил главу службы кибербезопасности США Президент США Дональд Трамп снял с поста главу Агентства по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Криса Кребса.
Другие страны
18 ноября 2020 г. 07:34
Трамп уволил главу службы кибербезопасности США
Крис Кребс

Президент США Дональд Трамп снял с поста главу Агентства по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Криса Кребса.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

Действующий глава Белого дома отметил, что последнее заявление Кребса о выборах президента в США было очень недостоверным. По его словам, на выборах имели место быть «массовые нарушения и мошенничество, в том числе голосование умерших людей».

"Крис Кребс был уволен с должности главы агентства по кибербезопасности и инфраструктуре", - написал Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Kibertəhlükəsizlik agentliyinin rəhbərini vəzifəsindən uzaqlaşdırdı

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