Трамп уверен, что США и КНР заключат торговое соглашение

США и Китай ведут переговоры и в итоге смогут заключить торговое соглашение.

США и Китай ведут переговоры и в итоге смогут заключить торговое соглашение.

Ка передает Report, уверенность в этом выразил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на очередном заседании своего кабинета.

"Но в определенный момент, я надеюсь, мы заключим сделку с Китаем. Мы ведем переговоры с Китаем [по этому вопросу]", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что не хотел вводить высокие таможенные пошлины на продукцию из КНР.

"Мне нравится председатель Си, я бы не хотел, чтобы с ними такое случалось. Корабли разворачиваются, потому что отказываются от товаров, не хотят покупать из-за пошлин. Закрываются заводы по всему Китаю, потому что нам не нужны их товары", - добавил Трамп.

Отметим, что на прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай и США не проводят переговоры по введенным американской стороной тарифам на китайскую продукцию.