​Трамп уверен, что Сенат его полностью оправдает

Президент США Дональд Трамп убежден, что он будет полностью оправдан в Сенате в рамках процедуры импичмента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома. Палата представителей утвердила в среду вечером обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. В поддержку первого пункта проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, в том числе двое демократов, еще один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против выступили 198 конгрессменов, среди которых трое членов Демократической партии, еще один законодатель также воздержался.

"Сегодняшний день отмечен кульминацией одного из самых постыдных политических эпизодов в истории нашей страны. Не получив ни одного голоса республиканцев и не приведя ни одного доказательства того, что президент сделал что-либо неправильное, демократы протащили незаконные статьи в рамках импичмента, - отмечается в тексте. - Демократы выбрали однопартийную процедуру несмотря на то, что президент не сделал абсолютно ничего неправильного. Недели слушаний подтвердили, что он не сделал ничего неправильного".

По мнению Белого дома, безграничная неприязнь к Трампу "усиливает их (демократов) желание аннулировать итоги выборов 2016 года и навредить будущему голосованию 2020 года".