Трамп уверен, что Китай не поможет Ирану в конфликте с Израилем

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Пекин не окажет помощь Тегерану в связи с обменом ударами между Ираном и Израилем.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Пекин не окажет помощь Тегерану в связи с обменом ударами между Ираном и Израилем.

Как передает Report , об этом Д. Трамп сообщил отвечая на вопросы журналистов в штате Нью-Джерси о возможности оказания Китаем помощи Ирану в связи с военной операцией Израиля против исламской республики.

"Я не могу представить, чтобы они вмешались", - заявил американский лидер. Комментируя сообщения о том, что Китай ранее направил в Иран несколько самолетов, Трамп отметил: "Говорят, что это для вывоза людей. Но я не могу сказать вам что-либо об этом". "Я прекрасно лажу с Китаем. Я прекрасно лажу с председателем КНР Си Цзиньпином", - подчеркнул американский лидер. "У нас очень хорошие отношения. Посмотрим, что будет", - добавил он.