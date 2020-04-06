Трамп уверен, что Джонсон справится с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп пожелал всего хорошего госпитализированному с коронавирусом премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и выразил уверенность, что тот поправится.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Я надеюсь и уверен, что с ним все будет в порядке, он сильный и хороший человек", - сказал он журналистам.

Ранее официальный представитель премьер-министра сообщил, что Джонсона, у которого диагностирован коронавирус и продолжают наблюдаться кашель и высокая температура, в воскресенье вечером госпитализировали по рекомендации лечащего врача в качестве меры предосторожности. При этом на Даунинг-стрит отметили, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

При этом источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии, заявил, что Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких.