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Трамп утверждает, что вырвал ядерную бомбу из рук Ирана

Трамп утверждает, что вырвал ядерную бомбу из рук Ирана Соединенные Штаты провели успешную военную операцию против Ирана и вырвали ядерную "бомбу из рук" Тегерана.
Другие страны
22 июня 2025 г. 22:57
Трамп утверждает, что вырвал ядерную бомбу из рук Ирана

Соединенные Штаты провели успешную военную операцию против Ирана и вырвали ядерную "бомбу из рук" Тегерана.

Как передает Report, такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

"Вчера мы добились впечатляющего военного успеха, вырвав "бомбу" прямо у них из рук. А они бы использовали ее, если бы могли!" - утверждал глава государства. По его версии, "вчерашняя атака была полной и абсолютной победой" Вашингтона.

Трамп подверг резкой критике члена Палаты представителей Конгресса США республиканца Томаса Мэсси, который назвал нанесение американской стороной ударов по Ирану нарушением конституции страны. Президент заявил, что будет поддерживать соперника своего однопартийца на праймериз в Республиканской партии.

В марте этого года директор Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы не видят признаков работы Тегерана по созданию ядерного оружия. Также, по ее данным, верховный лидер Ирана Али Хаменеи не санкционировал возобновление программы разработки ядерных вооружений, приостановленной в 2003 году. При этом Габбард подчеркивала, что разведывательное сообщество США осуществляет тщательный мониторинг деятельности исламской республики в ядерной сфере.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: ABŞ nüvə bombasını Tehranın əlindən aldı

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