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Трамп утвердил указ о регулировании работы соцсетей

Трамп утвердил указ о регулировании работы соцсетей

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп поставил подпись на указе о регулировании работы социальных сетей.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Белый дом.

Дональд Трамп заявил, что указ о соцсетях, призван снять с онлайн-платформ защиту от юридических претензий в связи с редактированием контента.

"Мы здесь для того, чтобы защитить свободу слова от одной из самых больших опасностей", - сказал Трамп.

Отметим, что глава американской компании Facebook Марк Цукерберг не поддерживает ужесточение в США контроля над деятельностью соцсетей, которое может привести к их цензуре.

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