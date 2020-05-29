Трамп утвердил указ о регулировании работы соцсетей

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/6399fe583e5745a1e714599a67977199/3ae2d131-ad55-4c16-8a9b-f5255e539724_292.jpg

Президент США Дональд Трамп поставил подпись на указе о регулировании работы социальных сетей.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Белый дом.

Дональд Трамп заявил, что указ о соцсетях, призван снять с онлайн-платформ защиту от юридических претензий в связи с редактированием контента.

"Мы здесь для того, чтобы защитить свободу слова от одной из самых больших опасностей", - сказал Трамп.

Отметим, что глава американской компании Facebook Марк Цукерберг не поддерживает ужесточение в США контроля над деятельностью соцсетей, которое может привести к их цензуре.