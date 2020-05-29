Трамп утвердил указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп поставил подпись на указе о регулировании работы социальных сетей.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Белый дом.
Дональд Трамп заявил, что указ о соцсетях, призван снять с онлайн-платформ защиту от юридических претензий в связи с редактированием контента.
"Мы здесь для того, чтобы защитить свободу слова от одной из самых больших опасностей", - сказал Трамп.
Отметим, что глава американской компании Facebook Марк Цукерберг не поддерживает ужесточение в США контроля над деятельностью соцсетей, которое может привести к их цензуре.