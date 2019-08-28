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Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за приближающегося шторма

​Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за приближающегося шторма

Президент США Дональд Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико на фоне надвигающегося шторма "Дориан".

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что чрезвычайная ситуация имеет место быть в Содружестве Пуэрто-Рико и отдал приказ о федеральной помощи для усиления содружества и местных усилий по реагированию в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными тропическим штормом "Дориан", начиная с 26 августа", - говорится в сообщении.

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