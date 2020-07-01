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Трамп утвердил план по выводу американских военных из Германии

​Трамп утвердил план по выводу американских военных из Германии

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу 9,5 тысяч американских военных из Германии.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, данный шаг направлен на усиление сдерживания России и укрепление НАТО. Эта мера должна помочь стране вновь заручиться поддержкой американских союзников, а также улучшить стратегическую и оперативную гибкость США в Европе. Министерство обороны США в ближайшее время проведет брифинги в профильных комитетах Сената по этой теме, а затем консультации с союзниками по НАТО.

Ранее в качестве условия для сохранения американских войск в Германии Трамп назвал повышение оборонных расходов ФРГ. Он также пожаловался на то, что Германия нарушает договоренности по НАТО о военных бюджетах.

6 июня Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, дислоцированного в Германии. В настоящее время на территории страны находятся 34,5 тысячи американских военных. Глава государства приказал Пентагону сократить их численность на 9,5 тысячи. Кроме того, глава государства распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военнослужащих до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.

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