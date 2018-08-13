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    Трамп утвердил бюджет Пентагона на 2019 год в размере 716 млрд долларов

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом $716 млрд на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября). 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония подписания прошла в понедельник на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США.

    В первую очередь новый бюджет направлен на увеличение числа военнослужащих, оно вырастет примерно на 16 тыс., кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие. Документ предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере.

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