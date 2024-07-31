Трамп уступает Харрис по поддержке в четырех колеблющихся штатах

Бывший американский лидер Дональд Трамп уступает по уровню поддержки избирателей вице-президенту США Камале Харрис в четырех колеблющихся штатах из семи, которые, вероятно, определят исход президентской гонки в ноябре.

Бывший американский лидер Дональд Трамп уступает по уровню поддержки избирателей вице-президенту США Камале Харрис в четырех колеблющихся штатах из семи, которые, вероятно, определят исход президентской гонки в ноябре.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg и компанией Morning Consult.

Харрис имеет преимущество перед Трампом в Аризоне (49% опрошенных к 47%), Висконсине (50% к 47%), Мичигане (53% к 42%), Неваде (47% к 45%). В штате Джорджия претенденты на высший государственный пост заручились одинаковым уровнем поддержки (47%). Трамп опережает Харрис в Пенсильвании (50% к 46%) и Северной Каролине (50% к 46%).

В общей сложности Харрис опережает Трампа на 1 процентный пункт (п. п.) - 48% респондентов к 47%. Президент США Джо Байден проигрывал Трампу 2 п. п. в таком же опросе, проведенном и опубликованном Bloomberg в начале июля (47% к 45%).

Опрос проводился в период с 24 по 28 июля. В нем приняли участие почти 5 тыс. американских избирателей из семи штатов. Погрешность составила 1 п. п.