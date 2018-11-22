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    Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за грядущего похолодания в США.

    Как передает Report, об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

    «Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?» — написал он.

    Как сообщается, на северо-востоке США ожидается значительное похолодание, температура, по прогнозам синоптиков, будет ниже обычной сезонной.

    Ранее стало известно, что Трамп рассмотрит проекты санкций против Эр-Рияда.

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