Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за грядущего похолодания в США.

Как передает Report, об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

«Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?» — написал он.

Как сообщается, на северо-востоке США ожидается значительное похолодание, температура, по прогнозам синоптиков, будет ниже обычной сезонной.

Ранее стало известно, что Трамп рассмотрит проекты санкций против Эр-Рияда.