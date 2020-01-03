​Трамп: усиление влияния Ирана в Ираке "не закончится ничем хорошим"

Президент США Дональд Трамп после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что усиление влияния Ирана в Ираке "не закончится ничем хорошим".

Как передает Report об этом сообщает РИА Новости.

"Соединенные Штаты платят Ираку миллиарды долларов в год на протяжении многих лет. Это помимо всего того, что мы для них сделали. Народ Ирака не хочет, чтобы Иран доминировал и контролировал его, но в конечном счете это его выбор. В последние 15 лет Иран все больше и больше контролирует Ирак, и народ Ирака этим недоволен. Это не закончится ничем хорошим!", - написал Трамп в Twitter.