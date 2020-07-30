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Трамп упростил экспорт нефти в Мексику

Трамп упростил экспорт нефти в Мексику Президент США Дональд Трамп подписал документы, которые, по его словам, облегчают экспорт американской нефти в Мексику
Другие страны
30 июля 2020 г. 03:21
Трамп упростил экспорт нефти в Мексику

Президент США Дональд Трамп подписал документы, которые, по его словам, облегчают экспорт американской нефти в Мексику.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Через несколько минут я подпишу четыре важных разрешения, одобрив жизненно важную трубопроводную и железнодорожную инфраструктуру на границе нашей страны... в том числе два разрешения, позволяющие экспорт техасской нефти-сырца в Мексику", - сказал Трамп, чье выступление в Техасе транслировал Белый дом.

Белый дом пока что не обнародовал содержание документов. При этом Белый дом опубликовал справку, в которой приписывает себе и заслуги в нефтедобыче, которая в 2019 году была на исторически рекордном уровне и на 38% выше, чем в 2016 году. Белый дом при этом умолчал о глубоком кризисе нефтяной индустрии в 2020 году из-за пандемии коронавируса и падения цен.

Белый дом заявляет также, что это не сказалось на экологии.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Meksikaya neft ixracını yüngülləşdirib

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