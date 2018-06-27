Трамп упрекнул Harley-Davidson в неблагодарности

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пригрозил компании Harley-Davidson своим злопамятством и упрекнул в неблагодарности в связи с ее намерением вывести производство из США.

"Я столько для вас сделал и теперь вот такое. Другие компании возвращаются туда, где они должны быть! Мы не забудем (вашего поступка) и не забудут об этом ваши клиенты или ваши очень счастливые теперь конкуренты!" – написал Трамп в своем микроблоге в Twitter, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Президент вторые сутки продолжает атаку на компанию Harley-Davidson после того, как стало известно о ее решении вывести часть производства из США из-за пошлин ЕС. Ожидается, что компания разместит производство в Таиланде.

"Harley-Davidson на 100% должна остаться в Америке, с людьми, которые привели вас к успеху", — написал президент США. Трамп в ходе предвыборной кампании обещал американским производителям создать благоприятные условия для того, чтобы производство их продукции было рентабельно на территории США. После победы на выборах администрация с гордостью сообщала о возвращении американских компаний на рынок и привлечении зарубежных компаний в Америку.