Трамп: Украинский народ имеет несокрушимый дух, а мужество Украины вдохновляет многих

Президент США Дональд Трамп поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского и украинцев с Днем независимости.

Как передает Report, его заявление опубликовал Зеленский в соцсети Х.

"Уважаемый господин Президент, от имени американского народа я выражаю свои поздравления и самые теплые пожелания Вам и мужественному народу Украины по случаю празднования 34 лет независимости", - сказано в заявлении Трампа.

Американский лидер отметил, что народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество Украины вдохновляет многих. "Отмечая этот важный день, знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства", - отметил он.

"Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к прочному, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины. Пусть Бог благословит Украину. С уважением, Дональд Дж. Трамп", - говорится в заявлении.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Трампа за поздравления.

"Уважаемый президент Трамп, спасибо за ваши искренние поздравления с Днем Независимости Украины. Мы ценим ваши добрые слова для украинского народа и благодарим Соединенные Штаты за то, что они стоят бок о бок с Украиной, защищая самое ценное: независимость, свободу и гарантированный мир", - написал он в соцсети Х.

Зеленский выразил надежду, что работая вместе, Киев и Вашингтон смогут положить конец этой войне и достичь настоящего мира для Украины.