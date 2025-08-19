Трамп: Украина не станет частью НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не вступит в НАТО.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

"Будет какая-то форма безопасности. Но это не может быть НАТО, этому не бывать", - сказал Трамп.

Он также отметил, что США не оказывают Украине прямую военную помощь.

"Они покупают (вооружение - ред.) через НАТО. Мы производим военную технику и продаем ее по полной цене НАТО. И НАТО платит нам сразу. Так все работает. Потом НАТО распоряжается техникой, как хочет, но в основном передает ее Украине", - пояснил Трамп.

Он также сообщил о своих усилиях по дипломатическому урегулированию конфликта. Он отметил, что связывался с президентом России Владимиром Путиным и пытается договориться о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, если переговоры увенчаются успехом, он готов провести трехстороннюю встречу и завершить вопрос.

"Я думаю, что президент России Путин устал от этого, все устали. Но никто не знает наверняка, что будет. Мы узнаем в ближайшие несколько недель", - добавил глава Белого дома.

Касаясь ситуации вокруг переговоров, Трамп сказал, что Украина в конце концов "вернет свою жизнь, перестанет терять людей и получит много земли".