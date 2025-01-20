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Трамп указал на проблемы в США в сферах образования и здравоохранения

Трамп указал на проблемы в США в сферах образования и здравоохранения Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи указал на ключевые проблемы в сферах здравоохранения и образования, которые способствуют упадку страны.
Другие страны
20 января 2025 г. 22:16
Трамп указал на проблемы в США в сферах образования и здравоохранения

Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи указал на ключевые проблемы в сферах здравоохранения и образования, которые способствуют упадку страны.

Как сообщает Report, он также признал, что США столкнулись с внутренним кризисом.

"У нас есть система здравоохранения, которая не справляется в периоды катастроф, хотя на нее тратится больше денег, чем в любой другой стране мира. У нас есть система образования, которая учит наших детей стыдиться себя, а в некоторых случаях - ненавидеть нашу страну. И это несмотря на ту любовь, которую мы так отчаянно стараемся им дать. Все это изменится начиная с сегодняшнего дня, и произойдет это очень быстро", - подчеркнул Трамп.

По его словам, США в настоящее время сталкиваются с внутренним кризисом и катастрофическими событиями за рубежом.

"Сейчас наше правительство не может справиться даже с простым внутренним кризисом, в то же время спотыкаясь о непрерывную череду катастрофических событий за рубежом", - утверждал он, имея в виду правительство 46-го президента Джо Байдена.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti: Ölkə daxili böhranla üzləşib

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