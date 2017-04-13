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    Трамп: уход Асада не является условием для мирного урегулирования в Сирии

    Но я думаю, что это случится на определенном этапе

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ США не будут требовать отстранения от власти президента Сирии Башара Асада в качестве обязательного условия для мирного урегулирования в САР.

    Как передает Report, об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal.

    "Настаиваем ли мы на этом? Нет. Но я думаю, что это случится на определенном этапе", - указал Трамп, имея в виду отстранение от власти сирийского президента.

    Как пишет газета, Трамп в интервью заявил, что вовсе не невозможно представить мирную Сирию с Асадом у власти.

    "Я думаю, что трудно это представить. Но я бы не стал использовать слово "невозможно", - отметил президент США.

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