Трамп: уход Асада не является условием для мирного урегулирования в Сирии

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ США не будут требовать отстранения от власти президента Сирии Башара Асада в качестве обязательного условия для мирного урегулирования в САР.

Как передает Report, об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal.

"Настаиваем ли мы на этом? Нет. Но я думаю, что это случится на определенном этапе", - указал Трамп, имея в виду отстранение от власти сирийского президента.

Как пишет газета, Трамп в интервью заявил, что вовсе не невозможно представить мирную Сирию с Асадом у власти.

"Я думаю, что трудно это представить. Но я бы не стал использовать слово "невозможно", - отметил президент США.