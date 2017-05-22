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    Трамп: Угроза Ирана улучшила отношение к Израилю в арабском мире

    Вы можете воспользоваться выгодами, которые представляет эта ситуация

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Угроза Ирана улучшила отношение к Израилю в арабском мире. 

    Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп в резиденции президента Израиля Реувена Ривлина.

    "То, что происходит с Ираном, поставило многие государства в регионе на сторону Израиля. Вы можете воспользоваться выгодами, которые представляет эта ситуация", - заявил президент США.

    В Израиль он прилетел из Саудовской Аравии, где встречался не только с руководством королевства, но и лидерами ряда  арабских и мусульманских стран.

    "Среди этих стран есть те, которые относились к вам, скажем так, не слишком дружественно… Мы будем рады, если эта возможность будет реализована. Это не так просто. Это, безусловно, вызов, но это и большой шанс. Шанс для всего Ближнего Востока", - сказал Трамп.

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