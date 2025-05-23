Трамп учредил должность спецпосланника по экспорту ядерных технологий США

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ускорении процедуры утверждения проектов строительства ядерных реакторов и учреждении должности специального посланника по экспорту ядерных технологий.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ускорении процедуры утверждения проектов строительства ядерных реакторов и учреждении должности специального посланника по экспорту ядерных технологий.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента США, ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф на церемонии подписания в Овальном кабинете.

Он отметил, что этот документ позволит ускорить строительство реакторов, которые будут использоваться для выработки электроэнергии для нужд Пентагона, а также центров обработки данных для технологий искусственного интеллекта. "Кроме того, в соответствии с этим указом создается должность специального посланника и разрабатывается стратегия экспорта ядерных технологий", - добавил он.

"Идея заключается в том, что мы сможем развивать американскую промышленность за счет иностранных покупателей, которые также заинтересованы в такого рода технологиях", - добавил Шарф.