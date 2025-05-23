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Трамп учредил должность спецпосланника по экспорту ядерных технологий США

Трамп учредил должность спецпосланника по экспорту ядерных технологий США Президент США Дональд Трамп подписал указ об ускорении процедуры утверждения проектов строительства ядерных реакторов и учреждении должности специального посланника по экспорту ядерных технологий.
Другие страны
23 мая 2025 г. 23:16
Трамп учредил должность спецпосланника по экспорту ядерных технологий США

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ускорении процедуры утверждения проектов строительства ядерных реакторов и учреждении должности специального посланника по экспорту ядерных технологий.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента США, ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф на церемонии подписания в Овальном кабинете.

Он отметил, что этот документ позволит ускорить строительство реакторов, которые будут использоваться для выработки электроэнергии для нужд Пентагона, а также центров обработки данных для технологий искусственного интеллекта. "Кроме того, в соответствии с этим указом создается должность специального посланника и разрабатывается стратегия экспорта ядерных технологий", - добавил он.

"Идея заключается в том, что мы сможем развивать американскую промышленность за счет иностранных покупателей, которые также заинтересованы в такого рода технологиях", - добавил Шарф.

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