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    Трамп: У меня есть абсолютное право делиться конфиденциальной информацией с Россией

    Хотел бы помочь России, чтобы та усилила борьбу с Исламским государством и терроризмом в Сирии

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право делиться конфиденциальной информацией с Россией, чтобы бороться с "Исламским государством" (ИГ).

    "Как президент я хотел бы поделиться с Россией фактами относительно терроризма и безопасности полетов, у меня есть абсолютное право это сделать". 

    Как сообщает Report, об этом Д.Трамп написал на своей странице в Twitter, реагируя на публикацию Washington Post.

    Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым раскрыл секретную информацию, которая касается ИГ.

    Американский президент объяснил, что хотел бы помочь России, чтобы та усилила борьбу с "Исламским государством" и терроризмом в Сирии. Он также сослался на "гуманитарные соображения".

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