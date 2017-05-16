Трамп: У меня есть абсолютное право делиться конфиденциальной информацией с Россией

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право делиться конфиденциальной информацией с Россией, чтобы бороться с "Исламским государством" (ИГ).

"Как президент я хотел бы поделиться с Россией фактами относительно терроризма и безопасности полетов, у меня есть абсолютное право это сделать".

Как сообщает Report, об этом Д.Трамп написал на своей странице в Twitter, реагируя на публикацию Washington Post.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым раскрыл секретную информацию, которая касается ИГ.

Американский президент объяснил, что хотел бы помочь России, чтобы та усилила борьбу с "Исламским государством" и терроризмом в Сирии. Он также сослался на "гуманитарные соображения".