 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп: У меня будут очень хорошие отношения с Путиным

    Я думаю, что смогу с ним поладить

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах у него будут "очень очень хорошие отношения" с президентом России Владимиром Путиным и с Россией, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    "Я думаю, что смогу с ним поладить. В рамках этой (российской) системы он был гораздо лучшим лидером, чем наш президент", - заявил Трамп, выступая на форуме ветеранов.

    Говоря о Путине, Трамп напомнил, что рейтинг одобрения российского президента составляет 82%.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi