Трамп: У меня будут очень хорошие отношения с Путиным

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах у него будут "очень очень хорошие отношения" с президентом России Владимиром Путиным и с Россией, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Я думаю, что смогу с ним поладить. В рамках этой (российской) системы он был гораздо лучшим лидером, чем наш президент", - заявил Трамп, выступая на форуме ветеранов.

Говоря о Путине, Трамп напомнил, что рейтинг одобрения российского президента составляет 82%.