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Трамп: Торговая сделка с Великобританией укрепит отношения двух стран

Трамп: Торговая сделка с Великобританией укрепит отношения двух стран Президент США Дональд Трамп заявил что торговая сделка с Великобританией укрепит отношения Вашингтона и Лондона.
Другие страны
8 мая 2025 г. 14:45
Трамп: Торговая сделка с Великобританией укрепит отношения двух стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Великобританией укрепит отношения Вашингтона и Лондона.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

"Соглашение с Соединенным Королевством - это полное и всеобъемлющее соглашение, которое закрепит отношения между Соединенными Штатами и Великобританией на многие годы вперед. Благодаря нашей давней истории и преданности друг другу, для нас большая честь, что Соединенное Королевство стало нашим первым партнером. За этим последуют многие другие сделки, находящиеся на завершающей стадии", - написал он.

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Версия на английском языке Trump: Trade deal with UK to cement relations between two countries
Версия на азербайджанском языке Tramp: Britaniya ilə ticarət sazişi iki ölkə arasında münasibətləri gücləndirəcək

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