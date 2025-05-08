Трамп: Торговая сделка с Великобританией укрепит отношения двух стран

Президент США Дональд Трамп заявил что торговая сделка с Великобританией укрепит отношения Вашингтона и Лондона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Великобританией укрепит отношения Вашингтона и Лондона.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

"Соглашение с Соединенным Королевством - это полное и всеобъемлющее соглашение, которое закрепит отношения между Соединенными Штатами и Великобританией на многие годы вперед. Благодаря нашей давней истории и преданности друг другу, для нас большая честь, что Соединенное Королевство стало нашим первым партнером. За этим последуют многие другие сделки, находящиеся на завершающей стадии", - написал он.