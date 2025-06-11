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Трамп: Торговая сделка между США с Китаем готова, ее должны одобрить лидеры двух стран

Трамп: Торговая сделка между США с Китаем готова, ее должны одобрить лидеры двух стран Делегации США и Китая согласовали параметры соглашения по торговле, теперь его предстоит одобрить на уровне лидеров двух стран.
Другие страны
11 июня 2025 г. 16:34
Трамп: Торговая сделка между США с Китаем готова, ее должны одобрить лидеры двух стран

Делегации США и Китая согласовали параметры соглашения по торговле, теперь его предстоит одобрить на уровне лидеров двух стран.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал он в соцсети Truth Social.

"Наша сделка с Китаем готова, и она подлежит окончательному утверждению председателем Си Цзиньпином и мной. Мы предоставим Китаю то, о чем договорились, в том числе китайским студентам, обучающимся в наших колледжах и университетах (что меня всегда устраивало!). Мы получаем в общей сложности 55% тарифов, Китай - 10%", - отметил он.

Трамп отметил, что документ позволит решить вопрос поставки редкоземельных металлов из КНР.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti Çinlə ticarət razılaşmasının hazır olduğunu bəyan edib

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