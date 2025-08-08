Трамп: Тарифы США оказывают положительное влияние на фондовый рынок

Введенные США тарифы оказывают огромное положительное влияние на фондовый рынок - почти каждый день устанавливаются новые рекорды, а также в казну страны поступают сотни миллиардов долларов.

Введенные США тарифы оказывают огромное положительное влияние на фондовый рынок - почти каждый день устанавливаются новые рекорды, а также в казну страны поступают сотни миллиардов долларов.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

В судебном разбирательстве оспариваются пошлины, введенные Трампом в отношении широкого круга торговых партнеров США в апреле, а также пошлины, введенные в феврале против Китая, Канады и Мексики. Президент США предупредил о возможности "Великой депрессии в стиле 1929 года", если суд вынесет решение против введения пошлин. Апелляционный суд США по федеральному округу намерен вынести решение по тарифам Трампа, поскольку в его производстве находится дело, затрагивающее бизнес и штаты, пострадавшие от пошлин.

"Если бы радикальный левый суд вынес решение не в нашу пользу в столь поздний срок, в попытке лишить нас самого большого количества денег, создания богатства и влияния, которое когда-либо видели США, было бы невозможно когда-либо вернуть эти огромные суммы денег и честь. Это был бы снова 1929 год, ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ!.. Америка никак не сможет оправиться от такой судебной трагедии, но я знаю нашу судебную систему лучше, чем кто-либо другой, в истории нет никого, кто прошел бы через испытания, невзгоды и неопределенность так, как я, и могут произойти абсолютно ужасные, но в то же время удивительно красивые вещи. Наша страна заслуживает УСПЕХА И ВЕЛИЧИЯ, А НЕ БЕСПОРЯДКОВ, НЕУДАЧ И ПОЗОРА. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!" - отметил он.

Напомним, что в 1929 году в США начался биржевой крах на Уолл-Стрит, который привел к так называемой Великой депрессии. Этот кризис, начавшийся 24 октября, известного как "Черный четверг", стал началом масштабного экономического спада, затронувшего не только США, но и другие страны.