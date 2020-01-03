​Трамп: Сулеймани причастен к убийствам и ранениям "тысяч американцев"

Президент США Дональд Трамп заявил, что погибший при авиаударе США иранский генерал Касем Сулеймани был причастен к убийству и ранениям "тысяч американцев" и его давно следовало уничтожить.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Генерал Касем Сулеймани убил или тяжело ранил тысячи американцев в течение длительного периода времени и планировал убить еще больше...но попался! Он был прямо или косвенно виновен в гибели миллионов людей, в том многих из числа протестующих, убитых в самом Иране", - написал Трамп в Twitter.

"Хотя Иран никогда не сможет должным образом признать это, Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны. Они и близко не опечалены так, как лидеры (Ирана) пытаются убедить остальной мир. Его должны были убрать еще много лет назад!", - добавил президент.