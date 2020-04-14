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Трамп: Стратегия по сокращению распространения COVID-19 работает

​Трамп: Стратегия по сокращению распространения COVID-19 работает

Дональд Трамп

Число новых случаев коронавируса в США остается прежним уже более двух дней.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"На выходных уровень новых заболеваний оставался плоским, плоским по всей стране", - сказал он.

"Ясно, что стратегия по сокращению распространения (вируса – ред.) работает", - добавил президент США, выступая на брифинге.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи был более осторожен в оценках. По его словам, речь идет о "выравнивании в некоторых районах", особенно в "горячих точках", таких как Нью-Йорк.

По статистике университета, зарегистрирован 560 891 случай вируса, 22 861 человек умер. США удерживают первое место в мире по обоим печальным показателям.

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