Трамп: стена на границе США и Мексики будет красивой

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что стена на границе Соединённых Штатов с Мексикой будет красивой и "художественно спроектированной" конструкцией из стальных реек, передает Report.

"Демократы кричат, что не хотят строить бетонную стену, но мы не строим бетонную стену, мы строим художественно спроектированную конструкцию из стальных реек, чтобы вы могли легко смотреть сквозь неё", — написал он.

По его словам, стена будет "красивой" и одновременно с этим "обеспечит безопасность" США.

Ранее Трамп заявил, что американские военные достроят стену на южной границе страны, если демократы в конгрессе не одобрят выделение бюджета на этот проект.