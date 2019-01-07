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    Трамп: Стена на границе с Мексикой будет стальной, а не бетонной

    По его словам, стальная стена прочнее и будет меньше бросаться в глаза.

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Стена, которую США намерены построить на границе с Мексикой, чтобы препятствовать проникновению на свою территорию нелегальных мигрантов, будет из стали.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

    Он отметил, что вице-президент Майкл Пенс ранее на встрече с представителями Демократической партии обсудил различные проблемы, связанные с безопасностью на границе.

    «Мы планируем теперь (строить) стальную стену, а не бетонную», – написал Трамп.

    По его словам, стальная стена прочнее и будет меньше бросаться в глаза.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что безопасность на южной границе страны невозможно обеспечить без возведения стены.

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