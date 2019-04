​Трамп станет дедушкой в десятый раз

Американский лидер Дональд Трамп в августе станет дедушкой в десятый раз.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщил сын президента Эрик Трамп в своём Twitter.

"Лара и я с радостью объявляем о том, что в августе нашу семью ожидает пополнение! Люк будет замечательным старшим братом!", - написал он.

Lara and I are excited to announce that we will be adding another member to our family in August! Luke will be a great big brother! pic.twitter.com/L1yR955P2u