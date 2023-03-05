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Трамп стал самым популярным кандидатом на пост президента США среди консерваторов

Трамп стал самым популярным кандидатом на пост президента США среди консерваторов По результатам анонимного опроса, проведенного Консервативной конференцией политических действий (CPAC), 45-й президент США Дональд Трамп стал самым популярным кандидатом на пост президента США в 2024 году. Он набрал 62% голосов, в то время как губернатор
Другие страны
5 марта 2023 г. 06:42
Трамп стал самым популярным кандидатом на пост президента США среди консерваторов

По результатам анонимного опроса, проведенного Консервативной конференцией политических действий (CPAC), 45-й президент США Дональд Трамп стал самым популярным кандидатом на пост президента США в 2024 году. Он набрал 62% голосов, в то время как губернатор Флориды Рон Десантис - 20%.

Как передает Report со ссылкой на FOX News, третье место с 5% голосов занял бизнесмен Перри Джонсон, 3 марта объявивший о намерении баллотироваться на пост президента США.

Издание отмечает, что после 2016 года CPAC из-за единогласной поддержки Дональда Трампа в американских СМИ получил название «Трампфест».

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Хотя Рон Десантис еще не объявлял о выдвижении своей кандидатуры, он рассматривается как наиболее серьезный потенциальный конкурент Дональда Трампа среди политиков-республиканцев.

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Версия на азербайджанском языке Tramp mühafizəkarlar arasında prezidentliyə ən populyar namizəddir

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