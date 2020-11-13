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Трамп стал игнорировать часть обязанностей президента США

Трамп стал игнорировать часть обязанностей президента США Действующий президент оспаривая итоги выборов , стал игнорировать часть обязанностей президента США
Другие страны
13 ноября 2020 г. 14:48
Трамп стал игнорировать часть обязанностей президента США

Действующий президент США Дональд Трамп игнорирует часть своих общественных обязанностей, бросив все силы на оспаривание результатов выборов 3 ноября. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Washington Post.

По ее данным, ни президент, ни его помощники не информируют журналистов о последних новостях, не комментируют происходящее в стране и за ее пределами. "Страна борется с продолжающимся глобальным кризисом, а президент поглощен собственными политическими проблемами. В течение длительного времени Трамп кидает все силы на попытки остаться на своем посту, игнорируя при этом многие из своих общественных обязанностей", - утверждает издание.

"Любые предположения касательно того, что президент перестал управлять страной, неверны", - подчеркнул в заявлении заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир. По его словам, Трамп совмещает "борьбу за честные и справедливые выборы со всеми обязанностями".

После объявления СМИ победы Байдена Трамп обращался к журналистам дважды, оба раза он говорил о фальсификации результатов выборов. А первым и единственным с тех его публичным мероприятием стало семиминутное появление на Арлингтонском национальном кладбище, расположенном под Вашингтоном. Там глава государства возложил венок к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня ветеранов.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 голосов выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах.

Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Donald Tramp vəzifə borcuna səhlənkar yanaşır

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