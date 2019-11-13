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Трамп: США знают, где находится один из ближайших подручных главаря ИГ

Трамп: США знают, где находится один из ближайших подручных главаря ИГ

Вашингтон располагает информацией о том, где находится боевик, который являлся одним из ближайших подручных уничтоженного главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. 

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

"Мы уничтожили ИГ, захватили многих боевиков. Нам нужно, чтобы такая ситуация сохранялась. Вот почему мы уничтожили их главаря - аль-Багдади", - сказал Трамп. "Мы также уничтожили второго боевика в иерархии ИГ после аль-Багдади", - добавил Трамп. "И мы следим за третьим. У третьего большие проблемы, поскольку мы также знаем, где он", - отметил президент США.

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