Трамп: США завершат военные операции без достаточной помощи других стран

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ США намерены завершить те военные операции, в которых они не получают достаточной финансовой и военной помощи от других развитых стран.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Бесконечные войны, особенно те, которые ведутся из-за ошибочных решений, принятых много лет назад, и те, в которых мы получаем недостаточную финансовую или военную помощь от богатых стран, которые так извлекают выгоду из того, что мы делаем, в конечном итоге будут закончены!", - написал Трамп.

Ранее Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.