​Трамп: США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге для журналистов в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

"Я не думаю... Послушайте, мы уже сократили, мы очень ориентированы на рынок. Американские производители уже сократили объемы добычи автоматически", - сказал глава вашингтонской администрации. Ему был задан прямой вопрос в связи с предстоящими консультациями в формате ОПЕК+, готовы ли США принять участие в скоординированном с другими сокращении объемов добычи нефти.

Как утверждал американский лидер, Россия и Саудовская Аравия наводнили рынок топливом. "В случае с Россией, Саудовской Аравией - они увеличили производство тогда, когда в этом не было необходимости. А затем напал вирус (новый коронавирус), обрушивший 40% рынка. Теперь он наводнен нефтью", - отметил Трамп.