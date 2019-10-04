​Трамп: США стремятся к хорошим отношениям с Китаем

Соединенные Штаты стремятся к хорошим отношениям с Китаем и пытаются заключить с ним торговое соглашение, но готовы к любому развитию событий и не примут сделку, если она окажется невыгодной для Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Мэриленд.

"Я рассматриваю Китай как страну, с которой мы пытаемся заключить соглашение", - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он Китай скорее, как союзника, партнера или противника. "У нас очень высокие шансы заключить соглашение. У нас с Китаем были хорошие моменты [в отношениях], были и плохие. Сейчас мы находимся на очень важном этапе с точки зрения возможности заключить соглашение", - добавил президент США.

"Я рассматриваю Китай как страну, с которой мы взаимодействуем на международной арене. Я хочу установить хорошие отношения с Китаем, если это удастся, а если не удастся, то это тоже нормально. Но сейчас мы ведем переговоры по очень сложному соглашению. Если соглашение не будет на 100% в нашу пользу, мы не будем его заключать", - подчеркнул Трамп.