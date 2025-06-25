Трамп: США рассчитывают на следующей неделе провести переговоры с Ираном

Администрация Соединенных Штатов надеется на следующей неделе провести переговоры с Ираном по его ядерной программе и достичь договоренности.

Администрация Соединенных Штатов надеется на следующей неделе провести переговоры с Ираном по его ядерной программе и достичь договоренности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО президент США Дональд Трамп.

"Послушайте, мы собираемся провести с Ираном переговоры на следующей неделе, возможно, мы подпишем соглашение. Меня не волнует, есть у нас соглашение (по иранской ядерной программе) или нет. Мы уничтожили (их) ядерную программу", - заявил американский лидер.

"Мы хотели бы иметь мирные отношения с любой страной, и, очевидно, это будет зависеть от готовности Ирана не просто участвовать в мирных переговорах, но вести переговоры напрямую с Соединенными Штатами, а не через какую-то третью или четвертую страну", - подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио, также участвовавший в пресс-конференции.