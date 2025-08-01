Трамп: США работают над планом по борьбе с голодом в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что работает над планом по борьбе с голодом в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что работает над планом по борьбе с голодом в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью порталу Axios.

"Мы хотим помочь людям. Мы хотим помочь им жить. Мы хотим, чтобы людей кормили. Это то, что должно было произойти давным-давно", - сказал Трамп.

Американский лидер дал понять, что обеспокоен сообщениями о голоде в секторе Газа, он обвинил радикальное палестинское движение ХАМАС в краже и последующей продаже гуманитарной помощи, поступавшей в анклав.

Со 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе.

По утверждению ХАМАС, "большую часть помощи сбрасывают по воздуху в опасные районы, которые ранее были эвакуированы, что делает эти поставки неэффективными и ставит под угрозу жизни мирных жителей".