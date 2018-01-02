Трамп: США продолжают следить за протестами в Иране

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты продолжают следить за протестами в Иране.

Как передает Report, об этом написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Народ Ирана, наконец, выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые (предыдущий президент США Барак - ред.) Обама так безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма и попали в их "карманы". У людей мало еды, высокий уровень инфляции, и они бесправны. США следят!", - написал Д.Трамп.

Напомним, что акции протеста начались 28 декабря во втором по численности городе Ирана Мешхеде; участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты, нередко перераставшие в беспорядки, охватили и другие населенные пункты.

Общее число жертв за шесть дней волнений уже достигло 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в столице страны Тегеране в связи с протестами.