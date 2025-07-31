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Трамп: США продлят на 90 дней торговые переговоры с Мексикой

Трамп: США продлят на 90 дней торговые переговоры с Мексикой Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, по итогам которого стороны договорились продлить на 90 дней действующие торговые договоренности между странами.
Другие страны
31 июля 2025 г. 19:47
Трамп: США продлят на 90 дней торговые переговоры с Мексикой

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, по итогам которого стороны договорились продлить на 90 дней действующие торговые договоренности между странами.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

"Мы договорились продлить на 90 дней точно такое же соглашение, как и в последний короткий период, а именно: Мексика будет продолжать платить пошлины 25% из-за фентанила, 25% на автомобили и 50% на сталь, алюминий и медь. Кроме того, Мексика согласилась немедленно отменить свои многочисленные нетарифные торговые барьеры", - сообщил Трамп.

Он также отметил, что в течение следующих 90 дней стороны продолжат вести переговоры о торговом соглашении. Кроме того, он добавил, что США и Мексика продолжат сотрудничество по пресечению контрабанды наркотиков и нелегальной миграции через границу.

В свою очередь Клаудия Шейнбаум назвала телефонный разговор с хозяином Белого дома "очень хорошим". "Нам удалось избежать повышения пошлин, запланированного на завтра, и мы договорились о 90-дневном периоде для выработки долгосрочного соглашения на основе диалога", - написала Шейнбаум на своей странице в соцсети X.

12 июля президент Трамп опубликовал в Truth Social направленное в адрес Шейнбаум письмо, в котором сообщил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на товары из Мексики, импортируемые в США. Как утверждал он, республика сделала недостаточно, чтобы предотвратить распространение картелями наркотиков в США и контрабанду фентанила

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Meksika ilə ticarət danışıqlarını 90 gün uzadacaq

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