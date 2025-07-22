Трамп: США при необходимости нанесут новые удары по ядерным объектам Ирана

Соединенные Штаты готовы вновь нанести удары по иранским ядерным объектам, "если это будет необходимо".
Как передает Report, с таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп после высказываний главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи о серьезном ущербе после предыдущей атаки.
"Министр иностранных дел Аббас Арагчи об иранских ядерных объектах: "Повреждения очень серьезные, они разрушены". Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если будет необходимо!" - написал глава Белого дома в Truth Social.