Трамп: США при необходимости нанесут новые удары по ядерным объектам Ирана

Соединенные Штаты готовы вновь нанести удары по иранским ядерным объектам, "если это будет необходимо".

Соединенные Штаты готовы вновь нанести удары по иранским ядерным объектам, "если это будет необходимо".

Как передает Report, с таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп после высказываний главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи о серьезном ущербе после предыдущей атаки.

"Министр иностранных дел Аббас Арагчи об иранских ядерных объектах: "Повреждения очень серьезные, они разрушены". Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если будет необходимо!" - написал глава Белого дома в Truth Social.