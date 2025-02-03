Трамп: США прекратят любое финансирование ЮАР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит любое финансирование ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит любое финансирование ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране.

Как передает Report , об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

"В Южной Африке конфискуют землю и очень плохо обращаются с определенными классами населения. Это скверная ситуация, о которой радикальные левые СМИ не хотят даже упоминать", - написал он.

"Как минимум массовое нарушение прав человека происходит у всех на виду. Соединенные Штаты не будут этого терпеть, мы будем действовать. Кроме того, я прекращу любое дальнейшее финансирование ЮАР до тех пор, пока не будет завершено полное расследование этой ситуации", - резюмировал Трамп.