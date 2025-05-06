Трамп: США прекращают удары по позициям хуситов в Йемене

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна прекращает удары по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна прекращает удары по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

"Хуситы заявили, по крайней мере нам, что они больше не хотят сражаться. Они не хотят сражаться, и мы это уважаем. Мы прекратим бомбардировки. Они капитулировали. Мы немедленно прекращаем бомбардировки хуситов", - подчеркнул он, пояснив, что повстанцы в свою очередь якобы обещали больше не атаковать суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

На уточняющий вопрос одного из журналистов о том, откуда у американского руководства сведения о готовности хуситов не атаковать суда, Трамп заявил, что "это не имеет значения". "У меня очень хороший источник", - отметил он. "Они больше не хотят, чтобы мы сбрасывали на них бомбы. Я, вообще-то, думал, что так и произойдет", - резюмировал хозяин Белого дома.

Отметим, что 15 марта США по приказу Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция была направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение "Ансар Аллах" совершило серию атак на авианосец Harry Truman в северной части Красного моря.